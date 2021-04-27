اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف ساهت وزارة الزراعة فى نجاح موسم القمح

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:39 م
كيف ساهت وزارة الزراعة فى نجاح موسم القمح القمح
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جهود كبيرة بذلتها وزارة الزراعة خلال موسم القمح أثمرت عن زيادة ملحوظة فى إنتاجية المحصول هذا العام، وبالتالى زيادة دخول المزارعين.
 
وفى التقرير التالى نوضح جهود وزارة الزراعة خلال موسم القمح الحالى.
 
1- بلغت المساحة المنزرعة هذا العام حوالى 3.4 مليون فدان.
 
2- موسم القمح شهد تناغما وتكاتفا بين قطاع الارشاد الزراعي، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية.
 
3- تم تنفيذ الممارسات الزراعية السلمية، التى تم توعية المزارعين بها منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول.
 
4- تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة.
 
5- تم إصدار نشرات إرشادية من الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين.
 
6- تم الاستماع الى المشاكل التي تواجه المزارعين، مع تذليل العقبات لهم، والعمل على حلها.
 
7- يتم توفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 
 

القمح

زراعة القمح

محصول القمح

توريد القمح

اخبار

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بقرى كفر الشيخ

الخميس، 25 فبراير 2021 06:00 ص

"زراعة بورسعيد": بدء حملة مكافحة القوارض لتحزيم زراعات القمح 14 فبراير

الأحد، 14 فبراير 2021 06:57 ص

"زراعة بورسعيد": بدء حملة مكافحة القوارض لتحزيم زراعات القمح اليوم

الأحد، 14 فبراير 2021 03:00 ص

"زراعة بورسعيد": بدء حملة مكافحة القوارض لتحزيم زراعات القمح.. 14 فبراير

السبت، 13 فبراير 2021 07:00 ص

الزراعة: موسم زراعات القمح مبشر بالخير ولم نرصد أى أمراض على المحصول

السبت، 30 يناير 2021 01:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة