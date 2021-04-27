كيف ساهت وزارة الزراعة فى نجاح موسم القمح

كتبت أسماء نصار

جهود كبيرة بذلتها وزارة الزراعة خلال موسم القمح أثمرت عن زيادة ملحوظة فى إنتاجية المحصول هذا العام، وبالتالى زيادة دخول المزارعين.

وفى التقرير التالى نوضح جهود وزارة الزراعة خلال موسم القمح الحالى.

1- بلغت المساحة المنزرعة هذا العام حوالى 3.4 مليون فدان.

2- موسم القمح شهد تناغما وتكاتفا بين قطاع الارشاد الزراعي، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية.

3- تم تنفيذ الممارسات الزراعية السلمية، التى تم توعية المزارعين بها منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول.

4- تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة.

5- تم إصدار نشرات إرشادية من الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين.

6- تم الاستماع الى المشاكل التي تواجه المزارعين، مع تذليل العقبات لهم، والعمل على حلها.

7- يتم توفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.