كوريا الجنوبية تطور تكنولوجيا رادار جديدة قادرة على اكتشاف مقاتلات الشبح

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أعلنت وكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، اكتمال تطوير تكنولوجيا رادار جديدة عالية الطاقة والحساسية، قادرة على اكتشاف الطائرات المقاتلة الشبحية.

وذكرت وكالة تطوير الدفاع في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، أن التكنولوجيا الجديدة ستستخدم للمراقبة على نطاق واسع لاكتشاف الطائرات العسكرية التي تديرها الدول المجاورة في الجو بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، مضيفة "أن تأمين تكنولوجيا رادار محلية للكشف عن الطائرات الحربية ذات المقطع العرضي الراداري، هو أمر ضروري لأنها يمكن أن تخترق عمق أراضي الأعداء دون التعرض لشبكات الدفاع الجوي".

وأوضحت أن أحدث التطورات التي بدأت في عام 2016، تم إجراؤها باستخدام التكنولوجيا الخاصة بكوريا الجنوبية، وستتيح للبلاد فرصة أفضل لترقية التكنولوجيا وتوسيع نطاق البحوث لتشمل أنظمة رادار أخرى من الجيل التالي.