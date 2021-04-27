كنائس البحيرة تستقبل أعياد القيامة بالتعقيم والحجز المسبق ومنع الزيارات يوم شم النسيم

البحيرة - ناصر جودة

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من كنيسة ماري جرجس بمدينة دمنهور في البحيرة لرصد الاستعدادات الخاصة بعيد القيامة وإجراءات مكثفة للتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأوضح الأب انطونيوس، من الكنيسة، أن من الإجراءات المتبعة في الكنيسة وهي أن الأعداد لا تزيد عن 50 % والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع مواعيد للصلوات، وفتح أماكن عديدة للصلاة لتوزيع الأعداد والالتزام بالكمامة والوقاية الشخصية، والحجز عن طريق التليفون للقداس والحجز المسبق وذلك لتقليل التزاحم في الكنيسة.





وأشار سكرتير كنيسة ماري جرجس، إلي أن الكنيسة تؤكد علي التباعد وذلك عن طريق الأمور التنظيمية وقياس درجات الحرارة للتأكد من وجود عدم أعراض والتنظيم كذلك داخل الكنيسية.

وأكد سكرتير الكنيسة، أن هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تتبع في جميع الصلوات مع إلغاء الاحتفالات في عيد شم النسيم.