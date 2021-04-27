كل ما تريد معرفته عن برد الصيف.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

كتب - محمود جلال

يعاني معظمنا من نزلة برد على الأقل فى الصيف، ويعتبر الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بنزلات البرد في الصيف الأكثر، لأنهم يفرطون في الاستمتاع بالأنشطة الصيفية والإفراط في تناول الآيس كريم أو المشروبات الباردة، وهنا نتناول الأسباب والأعراض وعلاج والوقاية من نزلات برد الصيف، حسبما نشر في موقع boldsky.

ما هى أعراض البرد في موسم الصيف؟

تشترك نزلات البرد والحساسية في الأعراض المميزة للعطس وسيلان الأنف والاحتقان والحكة أو التهاب الحلق، لكن البرد سيشمل أعراضًا أخرى مثل السعال والتعرق والحمى، كما تستمر الحساسية لفترة أطول، وتظل الأعراض ثابتة، على عكس أعراض برد الشتاء التي تتغير في شدتها.



أعراض البرد

ما الذي يسبب نزلة برد الصيف؟

التعرق المفرط

: عندما تتعرق بشكل مفرط، فإنك تبلل ملابسك وهذا يجعل جسمك رطبًا لفترة طويلة، مما يجعلك عرضة للإصابة بنزلة برد.

ضربة الشمس:

في بعض الأحيان، عندما تكون في الخارج في حرارة الشمس، لا تدرك أنك تعرض نفسك لحرارة أكثر مما يمكن أن يتحمله جسمك، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إصابتك بالحمى والقشعريرة.

تغير ظروف التهوية:



المشروبات الباردة للغاية

عندما تأتي من أشعة الشمس الحارقة وتدخل إلى مكان مكيف الهواء على الفور، فإنك تعرض نفسك لتغيرشديد فى درجة الحرارة بين الحرارة الشديدة والبرودة.

شرب الماء والمشروبات الباردة للغاية:

يشعر جسمك بالحرارة، عندها تقبل على المشروبات البادرة لكن حلقك يتأذى من المشروبات المثلجة في الصيف، مما يعرضك لخطر الإصابة بالتهابات الحلق.

كيفية علاج نزلات البرد في الصيف؟

تحتوي العديد من الأطعمة على فيتامينات تساعد على العمل على جسمك وبالتالي تزيد من مناعتك لمحاربة عدوى الصيف، الأطعمة الحمضية بطبيعتها مفيدة أيضًا في جعلك تشعر بتحسن، كلما زادت كمية المياه التي تستهلكها، كلما كان لها تأثير جيد على جسمك لأن الماء يساعد في طرد السموم من الجسم.



نزلات البرد في الصيف

أما أفضل طريقة للوقاية من نزلات البرد الصيفية فهى الاعتناء بجهازك المناعي عن طريق تناول الطعام الصحي والحصول على القدر المناسب من النوم وغسل يديك بعد استخدام دورات المياه العامة، الخضروات يمكن أن تساعدك أيضا لأن السبانخ واللفت والخيار هي الأفضل للاستهلاك خلال فصل الصيف، سوف تنظف جسمك وتعمل على محاربة البرد بشكل طبيعي وفعال.