كتاب الشيخ عبد اللطيف بالأقصر منارة قرآنية للأطفال "حفظ وتجويد"

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من أحد المنارات القرآنية لتحفيظ أطفال قرية نجع الخطباء بمدينة الأقصر كتاب الله، وهو "كتاب الرحمة" المسمى بكتاب الشيخ عبد اللطيف لشهرة الشيخ بالقرية وحب الأطفال له، والذى أقيم منذ 7 شهور وحاز شهرة كبيرة بمختلف أرجاء المدينة للأسلوب المميز الذى يقوم به الشيخ مع الأطفال فى تحفيظهم كتاب الله وتدريبهم على التلاوة الصحيحة وأحكام التجويد وقصص القرآن وغيرها من علوم الدين التى تصل للأطفال بكل سهولة ويسر.

وفى هذا الصدد قال الشيخ عبد اللطيف محمد النوبى من منطقة نجع الخطباء بمحافظة الأقصر، أنه تم إعداد مكتب تحفيظ الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم، والذى يتم خلاله تحفيظ الأطفال من الأولاد والفتيات من عمر 4 سنوات فما فوق، مؤكداً على أنه يقوم بتجميع الأطفال داخل الكتاب برعاية أسرهم الراغبين فى تعليم أبناؤهم وحفظهم لكتاب الله.

وأوضح الشيخ عبد اللطيف النوبى لـ"اليوم السابع"، أنه داخل كتاب الرحمة لا يقتصر الأطفال على حفظ كتاب الله فقط، ولكن توجد سابورة تم تجهيزها للعلم والتدارس مع الأطفال لتقديم علم القرآن لهم، بتعليم أحكام التجويد لقراءة القرآن بطريقة صحيحة بإذن الله وذلك فى يوم محدد، كما توجد حوامل تبرع من أهل الخير يتم عبرها عمل مقرأة مرتين أسبوعياً للأطفال، حيث يتم فرد المصاحف وشرح على السبورة لتطبيق الأحكام فى هذا المكان لتلاوة القرآن، كما يتم تعليم الأطفال الألف باء من الصغار بالتشكيل الصحيح فى القرآن الكريم.

وأكد شيخ كتاب الرحمة بالأقصر، أنه يتم أيضاً بالكتاب تقديم للأطفال جلسات قصصية من كتاب "قصص القرآن" للدكتور الراحل مصطفى محمود، يتم خلالها غرس فى الطالب أن القرآن الكريم به قصص وعبر يستطيع أن يستفيد منها فى حياته اليومية، مثل قصة يأجوج ومأجوج وقصة أصحاب الكهف وقريش وقصة أصحاب الفيل وقصة سيدنا يوسف، وغيرها من القصص التى وردت فى كتاب الله، حيث يتم تعليم للطالب كل ما يحتاجه الإنسان فى أعمارهم من فكر متحضر ومتطور يفيدهم فى حياتهم، ومن التطوير تم جلب سماعة صغيرة ليكون الصوت الأعلى بمايك مع شيخ الكتاب ومايك مع الأطفال خلال القراءة لتعليمهم التلاوة الصحيحة، كما يقومون خلال تلقى دروسهم الدينية وحفظ كتاب الله بالحضور وهم متوضئين ويقوم أحد الأطفال بالآذان ويصلى مع طلابه فى نفس المكان فى الصلوات المختلفة بخلاف شهر رمضان فى الظهر والعصر والصلوات الجهرية بالمغرب والعشاء حسب مواعيد الكتاب فى الأيام الطبيعية قبل وبعد شهر رمضان المبارك، حيث أنه يعمل فى رمضان 5 أيام أسبوعياً من 4 عصراً وحتى السادسة مساءاً لتوقيت الإفطار.



الاطفال فى كتاب الشيخ عبد اللطيف بنجع الخطباء



الزي الموحد المميز داخل كتاب الشيخ عبد اللطيف



الزي-الموحد-للاطفال-داخل-الكتاب



الطفل-محمد-خلال-الاذان-بالكتاب



الكتاب يجمع اطفال قرية نجع الخطباء



جانب-من-تحفيظ-القران-داخل-الكتاب-للاطفال



زي-موحد-للاطفال-داخل-الكتاب



زي-موحد-للفتيات-الصغار-داخل-الكتاب



سعادة-احد-الاطفال-داخل-الكتاب_1



سعادة-الاطفال-داخل-كتاب-نجع-الخطباء



طفل-يؤذن-داخل-الكتاب-في-اوقات-الصلاة



فرحة-الاطفال-داخل-كتاب-الشيخ-عبد-اللطيف