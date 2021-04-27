قيادة العمليات المشتركة بالعراق بحثت مع الأمم المتحدة إعادة النازحين

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بحثت قيادة العمليات المشتركة بالعراق مع ممثلي الأمم المتحدة وعدد من المؤسسات الحكومية، ملف إعادة النازحين.

وذكرت القيادة - خلال الاجتماع الموسع، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء أن الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ترأس اجتماعًا مهمًا مع الأمم المتحدة ووزارة التخطيط وممثلي وزارة الدفاع والداخلية ودائرة المنظمات المجتمع المدني وزارة الهجرة مع ممثلي الأمم المتحدة.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالإسراع في عودة العوائل النازحة وكذلك الإسراع في تعويض المتضررين والإسهام في مساعدتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.