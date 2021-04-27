اليوم السابع
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قوافل حياة كريمة توفر الكشف والعلاج مجانا للمواطنين فى الغربية.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:51 م
قوافل حياة كريمة توفر الكشف والعلاج مجانا للمواطنين فى الغربية.. صور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، تنظيم قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات ينفذها الهلال الأحمر المصرى فرع الغربية، وذلك بمدرسة السملاوية الإعدادية بمركز زفتى، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

 

وخلال القافلة تم الكشف على 206 مواطنين بمختلف العيادات المتنقلة لمختلف التخصصات، حيث تم الكشف على 51 حالة بعيادة العظام، و50 حالة بعيادة الباطنة، و54 طفلا بعيادة الأطفال، و51 حالة بعيادة الجلدية، كما تم صرف العلاج اللازم لهم جميعاً بالمجان من صيدلية القافلة.

 

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية تلك القوافل، التى توفر الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتتحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحظوا بحياة صحية كريمة، والذى يُعَد من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، حيث إن حق المواطن فى تلقى العلاج والرعاية من أولى اهتمامات الدولة فى المرحلة الحالية.

 

وأنهى المحافظ جولته بتفقد الموقف الحالى لأعمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية نهطاى مركز زفتى.

 

جولة محافظ الغربية بقرى زفتى
جولة محافظ الغربية بقرى زفتى
 
مبادرة حياه كريمة بزفتى
مبادرة حياه كريمة بزفتى

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غاز طبيعى

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