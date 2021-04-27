فلسطين توقع 3 اتفاقات بقيمة 18 مليون دولار مع البنك الإسلامى للتنمية

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وقع المجلس الفلسطيني للإسكان ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، بدعم من الصناديق العربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، فقد بلغت قيمة الاتفاقيات 18 مليون دولار.

وأوضحت أن قيمة الاتفاقية الأولى والتي وقعها رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد، 10 ملايين دولار، وهي مخصصة لمشاريع إسكان في مدينة القدس ومقدمة من الصندوق الكويتي.

والاتفاقية الثانية بقيمة 6.8 مليون دولار، مخصصة لدعم البنية التحتية في قطاع التعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وسينفذ المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" جزءا من هذا المشروع.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الثالثة لقطاع الصحة، وهي بقيمة مليون دولار، لترميم بعض الأقسام في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.