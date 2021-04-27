اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:53 م
خالد صلاح
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فريق طبى بجامعة أسيوط ينجح فى استخراج سيخ حديد من جمجمة شاب ثلاثينى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:21 م
فريق طبى بجامعة أسيوط ينجح فى استخراج سيخ حديد من جمجمة شاب ثلاثينى السيخ الحديدى يخترق جمجمة الشاب الثلاثينى
أسيوط - فريق المحافظات

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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن استمرار القطاع الطبى بالجامعة بما يضمه من مستشفيات جامعة بكافة التخصصات ووحدات ومراكز وأقسام طبية فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ، وكذلك العمليات الجراحية دون توقف وبتميز وكفاءة مشهودة رغم تداعيات جائحة كورونا ، مشيراً ان كوادر القطاع الطبى لم يتوانوا فى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى المترددين لتلقى الخدمات الطبية من مختلف محافظات الصعيد ، وهو الأمر الذى يتم فى ظل إجراءات واحتياطات وقائية مشددة لتجنب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا التصريح تزامناً مع إعلان الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، عن نجاح فريق طبى بقسم جراحة المخ والاعصاب بمستشفى اسيوط الجامعى استخراج جسم غريب ( سيخ حديد  50 * 2.5 سم ) من جمجمة مصاب يبلغ من العمر 36 عاما ، قادما بادعاء سقوط من علو ، ويعد هذا الإنجاز واحداً من سجل كبير من الإنجازات الطبية للقسم فى إجراء أصعب العمليات الجراحية وأكثرها تعقيداً ودقة.

 


اسيوط

جامعة اسيوط

رئيس جامعة اسيوط

استخراج سيخ حديدى من شاب

فريق جراحة المخ والاعصاب

مستشفى جامعة اسيوط

استخراج سيخ حديد من جمجمة مصاب

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