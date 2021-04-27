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فتوى اليوم.. كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهى فى الجو؟

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهى فى الجو؟ دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
"الصائم المسافر جوًّا يفطر عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر للمشقة الزائدة المركَّبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم، فلو أفطر حينئذٍ يجب عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي من دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها."

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كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو

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