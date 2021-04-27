غلق 11 مقهى لتقديم الشيشة وتحرير 85 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم ، جولاتها الميدانية المستمرة، لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة ، تفقد عدداً من الشوارع والميادين بمركز إطسا للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والمواعيد الصيفية المقررة، فضلاً عن التأكد من إلتزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى وكذا الركاب بارتداء الكمامات، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بقرى المركز.

وفى سياق متصل، قاد المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، حملة مكبرة بمركز ومدينة طامية، أسفرت عن غلق مقهي، لتقديمه الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وتحرير عدد 30 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال طريق.

ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة شملت مناطق دار الرماد والصوفى والمدينة الصناعية وباغوص ناحية البحر، وأسفل الكوبرى العلوي، وشارع سعد زغلول، أسفرت عن غلق عدد 5 مقاهٍ لتقديمها الشيشة لروادها، وتحرير 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 7 حالة إشغال لتيسير الحركة المرورية.

وفى مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المارة، وشملت الحملة شوارع سعد زغلول، وبورسعيد، وناصر، وأحمد شوقى، وميدانى سنورس، ومبارك، وأسفرت عن تحرير عدد 60 محضر إشغال طريق، وتحرير عدد 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة .

أما فى مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مراد مسعود حملة مكبرة، شملت مناطق عزبة جبر بمدينة أبشواى وقريتى أبوجنشو والسنجأ، وشوارع الجمهورية، والسكة الحديد، والمصرف طريق النصارية والعجميين، للمرور على المقاهى والمطاعم والمنشآت التجارية بالمدينة والقري، للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 30 إشغال متنوع من مختلف الشوارع بنطاق الجولة.

وفى مركز يوسف الصديق قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قريتى قصر الجبالى وتونس، ومناطق "واقيم والخريجين وطريق الأبعدية" بمدينة يوسف الصديق، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مقاهٍ لتقديم الشيشة، وتحرير 15 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال متنوع.