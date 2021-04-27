غلق 11 مقهى لتقديم الشيشة وتحرير 85 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم ، جولاتها الميدانية المستمرة، لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة ، تفقد عدداً من الشوارع والميادين بمركز إطسا للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والمواعيد الصيفية المقررة، فضلاً عن التأكد من إلتزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى وكذا الركاب بارتداء الكمامات، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بقرى المركز.
وفى سياق متصل، قاد المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، حملة مكبرة بمركز ومدينة طامية، أسفرت عن غلق مقهي، لتقديمه الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وتحرير عدد 30 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال طريق.
ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة شملت مناطق دار الرماد والصوفى والمدينة الصناعية وباغوص ناحية البحر، وأسفل الكوبرى العلوي، وشارع سعد زغلول، أسفرت عن غلق عدد 5 مقاهٍ لتقديمها الشيشة لروادها، وتحرير 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 7 حالة إشغال لتيسير الحركة المرورية.
وفى مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المارة، وشملت الحملة شوارع سعد زغلول، وبورسعيد، وناصر، وأحمد شوقى، وميدانى سنورس، ومبارك، وأسفرت عن تحرير عدد 60 محضر إشغال طريق، وتحرير عدد 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة .
أما فى مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مراد مسعود حملة مكبرة، شملت مناطق عزبة جبر بمدينة أبشواى وقريتى أبوجنشو والسنجأ، وشوارع الجمهورية، والسكة الحديد، والمصرف طريق النصارية والعجميين، للمرور على المقاهى والمطاعم والمنشآت التجارية بالمدينة والقري، للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 30 إشغال متنوع من مختلف الشوارع بنطاق الجولة.
وفى مركز يوسف الصديق قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قريتى قصر الجبالى وتونس، ومناطق "واقيم والخريجين وطريق الأبعدية" بمدينة يوسف الصديق، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مقاهٍ لتقديم الشيشة، وتحرير 15 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال متنوع.
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