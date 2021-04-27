عيون مارادونا تثير الشكوك.. تقرير طبى يكشف مفاجآت جديدة حول كواليس الوفاة

فاطمة شوقى

أكد التقرير الرسمى الذى أصدره الخبراء بالهيئة الطبية التابعة للسلطات الأرجنتينية التى تحلل وفاة أسطورة كرة القدم فى العالم دييجو مارادونا، أن عيونه كانت منتفخة بشكل واضح قبل وفاته بثلاث أيام، وهو ما كان حذر منه طبيبه الخاص ليوبولدو لوكى فى 22 نوفمبر 2020، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشخيص الخبراء الرسميين سيكون مدمرا للفريق الطبى الذى كان يشرف على حالة مارادونا الصحية ، حيث لن يكتفوا بالقول أن موت مارادونا كان من الممكن تجنبه فقط بل أن هذا الفريق أهمل بشكل واضح حالته الصحية.

وترى الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن كل شئ يشير إلى أن المدعين العامين من الممكن أن توجه اتهامات للمسئولين عن صحة مارادونا بارتكاب جريمة قتل عن قصد والتى ستكون عقوبتها بين 8 و25 عاما، ولكن حتى الآن لا يزال الأمر تحت الدراسة.

ودعا فريق المدعين العامين لورا كابرا وكوزمى ايربارين وباتريسيو فيرارى بتنسيق مع المدعى العام جون برويارد إلى الانتهاء من القضية لأنه فى الرسائل النصية والصوتيه التى ظهرت فى الهواتف المحمولة التى تم ضبطها تؤكد معرفة الفريق الطبى بان مارادونا يحتفظ بالسوائل وهو ما تسبب فى النهاية فى وفاته وتسبب فى الازمة القلبية.

كما أكد الفريق أن حالة انعدام السيطرة فى المنزل الذى كان يعيش فيه فى الايام الأخيرة بجانب حالة الاكتئاب التى كان يمر بها ، مع إشراف طبى ضئيل للغاية خاصة وأنه لوكى قال إن هناك احتباس السوائل، يعتبر اهمال ولكن رد لوكى على ذلك بأن هذا الاحتباس للسوائل جاء نتيجة ان مارادونا كان مستقليا لفترة طويلة.

وأوضح الادعاء العام فى الارجنتين نقاط الاتهام للفريق الطبى لمارادونا:

* اقتادوه إلى مكان غير مناسب فى الوقت الذى كان يحتاج فيه إلى مكان يمكن السيطرة عليه ، لم يكن هناك حتى جهاز تنظيم ضربات القلب لحالات الطوارئ القلبية.

* أعطيت الأدوية الممنوعة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب: فينلافاكسين ، مضاد للاكتئاب لا يعطى لمرضى عدم انتظام ضربات القلب ولم يتم اتخاذ التدابير الأولية.

* في 12 نوفمبر ، حضر طبيب وأمر بإجراء دراسات ولم يتم إجراؤها مطلقًا. وكان الطبيب في طريقه للعودة لكن الزيارة ألغيت ، بحسب ماكسي كومارجو في تسجيل صوتي.

* بالنظر إلى تحذيرات احتباس السوائل ، لم يتم فعل أي شيء.

كما توقعت هذه الصحيفة ، يميل المدعون العامون إلى توجيه الاتهام، على الأقل، إلى الفريق الطبى وخاصة لوكى والطبيبة النفسية له أوجستينا كوزاكوف، بارتكاب جريمة القتل البسيط للاحتيال في نهاية المطاف، بعبارة أخرى، كان هناك إهمال ، لكن بالإضافة إلى ذلك، فقد مثلوا الكارثة الأخيرة لأنهم يقولون ذلك في الرسائل: "سنذهب إلى السجن، وسنفقد انتسابنا"؛ قاموا بإجراء تغييرات على السجل الطبي، وفعلوا أشياء لتغطية أنفسهم للمسألة القانونية. لذلك كان لديهم رأي أن فعلهم وتجاهلهم يمكن أن ينتهي بموت مارادونا.

ليس من الواضح ما إذا كان الاتهام سيكون أيضًا للطبيب النفسي كارلوس دياز ، الذي اتخذ القرارات ، ويبدو من المرجح أن الممرضات ستُتهم بجرائم أقل بكثير من مستوى القتل.