عودة حركة القطارات فى الاتجاهين بمنطقة حادث مزلقان السويس ..لايف وصور

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، حيث توقفت السيارة النقل عن طريق المزلقان مما تسبب في اصطدام القطار مع السيارة النقل، ونقل المتوفي إلي مستشفي السويس العام، وكذلك يتلقي المصابين العلاج داخل المستشفي.



يذكر أن حركة القطارات في الوقت الحالي تعمل بشكل طبيعي وتحرك القطار من محطة قطار السويس، بعد رفع السيارة النقل بجوار السكة الحديدة، كما انتقلت النيابة العامة إلي موقع الحادث والاستماع إلي أقوال الشهود والتعرف علي تفاصيل الحادث.



وعقب الحادث رفعت السكة الحديد آثار السيارة النقل المتواجدة علي خط السكة الحديد بطريق "السويس_الإسماعيلية" وذلك لعودة حركة القطارات مرة أخري بشكل سريع.

تباشر النيابة العامة في السويس، التحقيق في حادث تصادم سيارة نقل بقطار ركاب عند قرية عامر، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 2 آخرين.

وانتقل فريق من نيابة فيصل والجناين لموقع الحادث، للمعاينة والاستماع لرواية الشهود العيان، وأفاد الشهود بأن الحادث وقع على مسافة نحو 100 متر من مزلقان قرية عامر.

وأفادت المعاينة والشهود بأن سائق السيارة النقل المحملة بالطوب كان متجها من الطريق الصحراوي إلى داخل قرية عامر، وسلك طريق مزلقان غير شرعي، وهم بعبور شريط السكة الحديد، إلا أنه أخطأ في تقدير المسافة بينه وبين القطار.

وانتقل لموقع الحادث قيادات الحماية المدنية والسكة الحديد وقسم الجناين، للوقوف على الحادث خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للوقوف على الحادث ورفع آثاره من حرم السكة الحديد.

وانطلق أول قطار على الخط في السادسة صباح اليوم من محطة السويس محملا بالركاب متجها إلى الإسماعيلية.