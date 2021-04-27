عصابات المخدرات المكسيكية تستخدم طائرات مسيرة للهجوم على قوات الشرطة

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ذكرت تقارير محلية إن عصابة مخدرات نافذة بين عصابات المخدرات المكسيكية الكبرى، استخدمت طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف الشرطة وضباطها، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل إعلام مكسيكية استخدام عصابات المخدرات للطائرات المسيرة (الدرون) للهجوم على هيئات إنفاذ القانون في البلاد.

ولم يتواتر كثير من المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة على قوات الشرطة، غير أن دورية "إنتيلنيوز"، المعنية بالشؤون الاستخباراتية، كشفت في تقرير حديث لها أن هجوماً وقع في بلدة "إل أجواجي"، ذلك التجمع الصغير في ولاية "ميشواكان"، التي تبعد 350 ميلاً غربي العاصمة ميكسيكي سيتي، وهي مسقط رأس بارون المخدرات المكسيكي، نيميسيو أوسيجورا سيرفانتيس، والمعروف بلقب "إل مينشو" التي يتزعم عصابة "تكتل الجيل الجديد لجاليسكو" CJNG، وهي واحدة من أقوى عصابات المخدرات في البلاد.

طوال الشهر الماضي، انخرطت عصابة "إل مينشو" (CJNG) في حرب دموية شرسة ضد عصابة أخرى منافسة لها يطلق عليها "اتحاد العصابات" United Cartels، في صراع من أجل السيطرة على منطقة "ميشواكان"، وتقول التقارير المحلية إن الحرب الضروس التي دارت رحاها بين عصابتي المخدرات في المنطقة أجبرت مئات السكان على الهروب من المنطقة.

وخلال الأسبوع الماضي، نشرت قوات الشرطة عناصرها على الطريق السريع "أباتزينجان- أجويليلا" لتطهيره من عدد من المتاريس التي أقامتها عصابتا المخدرات المتحاربتان لعرقلة أي عمليات أو هجمات بينهما.

وأثناء قيام قوات الشرطة بعملية تطهير الطريق السريع وإصلاحه، تعرضت عناصر من وحدة الشرطة المكلفة لهجمات بطائرتين مسيرتين مفخختين على الأقل. وأصيب في الهجوم ضابطان، ونقلا إلى المستشفى للعلاج وغادراه بعد تلقي العلاج.

لم تعلن أي من العصابتين مسؤوليتهما عن الهجوم. غير أن مصادر في الشرطة المكسيكية قالت إن تصميم الطائرات المسيرة المستخدمة في هجوم الثلاثاء الماضي، كانت قريبة الشبه إلى حد كبير مع طائرتين مسيرتين أخريين عُثر عليهما في أغسطس 2020 في مدينة "تيبالكاتيبيك"، إحدى مدن ولاية "ميشواكان".

وتنقل دروية "انتلجنس اونلاين " أن الطائرتين المسيرتين عثر عليهما في مركبة مدرعة كان على متنها أعضاء عصابة "تكتل الجيل الجديد لجاليسكو" CJNG، وقد جرى إعطابها أثناء محاولة هجوم في مدينة تيبالكاتبيك".

وتشير تقارير محلية إلى أن الطائرتين المسيرتين جرى تزويدهما بأجهزة تفجير عن بعد، ومرفق بها حاوية بلاستيكية مليئة بمتفجرات سي 4 C4 وكرات معدنية صغيرة.