"طيران الهند" تنقل أكثر من 10 آلاف مكثف أكسجين من عدة دول خلال أيام

قال وزير الطيران المدني في الهند هارديب سينج بوري، اليوم الثلاثاء، إن شركة الخطوط الجوية الهندية (طيران الهند) ستقوم بنقل 10 آلاف و636 مكثف أكسجين من عدة دول خلال الأيام السبعة المقبلة، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الهند تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما وضع مستشفيات البلاد تحت ضغط هائل ودفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى للمسارعة إلى تزويدها بأجهزة تنفس ومعدات طبية.
"طيران الهند" تنقل أكثر من 10 آلاف مكثف أكسجين من عدة دول خلال أيامالثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:00 م
طيران الهند - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الطيران المدني في الهند هارديب سينج بوري، اليوم الثلاثاء، إن شركة الخطوط الجوية الهندية (طيران الهند) ستقوم بنقل 10 آلاف و636 مكثف أكسجين من عدة دول خلال الأيام السبعة المقبلة، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إسبانيا تفرض حجرا صحيا لـ10 أيام على جميع المسافرين القادمين من الهندالثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:00 م
المملكة المتحدة: لا نملك فائضا من لقاحات "كورونا" لإرسالها للهندالثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:34 م
أبل وجوجل ومايكروسوفت يعلنون دعمهم للهند فى محاربة فيروس كوروناالثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:00 م
كارثة فى الهند.. مليون إصابة كورونا كل 3 أيام وحرق جماعي للجثثالثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:36 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة