اليوم السابع
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خالد صلاح
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"طيران الهند" تنقل أكثر من 10 آلاف مكثف أكسجين من عدة دول خلال أيام

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:00 م
"طيران الهند" تنقل أكثر من 10 آلاف مكثف أكسجين من عدة دول خلال أيام طيران الهند - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الطيران المدني في الهند هارديب سينج بوري، اليوم الثلاثاء، إن شركة الخطوط الجوية الهندية (طيران الهند) ستقوم بنقل 10 آلاف و636 مكثف أكسجين من عدة دول خلال الأيام السبعة المقبلة، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الهند تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما وضع مستشفيات البلاد تحت ضغط هائل ودفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى للمسارعة إلى تزويدها بأجهزة تنفس ومعدات طبية.


الهند

طيران الهند

كورونا فى الهند

أزمة كورونا فى الهند

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