طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون الامتحان المجمع بالإنجليزى والفلسفة وعلم النفس

كتب محمود طه حسين

استقبلت المدارس الثانوى طلبة الصف الثانى الثانوى قبل قليل لأداء الامتحان المجمع فى الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع واللغة الإنجليزية، حيث وجهت المدارس الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة تطبيقا للإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.

وبدأ الامتحان 12 ظهرا ويستمر حتى الواحدة والنصف، حيث يمتحن الطلاب فى ورقة واحدة المواد الثلاثة، والأسئلة اختيار من متعدد من مقرر منهج أبريل الجارى.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية "الأول والثانى الثانوى" موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر ب 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تعقد من المنزل، على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.