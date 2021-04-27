طلاب أولى ثانوى: الامتحان المجمع فى الإنجليزى والفلسفة والرياضيات سهل

كتب محمود طه حسين

انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام من الامتحان المجمع فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات، وأكد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن أسئلة الامتحان سهلة ومباشرة، واعتمدت على قياس الفهم ونواتج التعلم، حيث تضمنت الأسئلة فى الاختبار المجمع بعض الجزئيات التى تحتاج لتفكير وتركيز، موضحين أن هناك جزئيات صعبة فى امتحان الرياضيات والامتحان تضمن 35 سؤال فى المواد الامتحانية الثلاثة.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية "الأول والثانى الثانوى"، موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر ب 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تعقد من المنزل، على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.