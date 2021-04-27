طارق توفيق رئيسا لغرفة التجارة الأمريكية بالتزكية اعتبارا من مايو المقبل

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الغرفة الأمريكية اليوم عن الترشيحات الجديدة لتولى مجلس محافظى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وقيادة الغرفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها سنتين تبدأ من شهر مايو المقبل.

وبحسب ما أعلنته الغرفة فإن المرشح الفائز بالرئاسة بالتزكية، طارق توفيق ، فيما ترشح وفاز بالتزكية كل من ديفيد شى نائب الرئيس التنفيذى وطارق مهنا نائب الرئيس التنفيذى.

بجانب ترشح وفوز سها على، نائب رئيس للعضوية، وترشح وفوز عمرو علام نائب رئيس للبرامج، وترشح وفوز جمال أبو على نائب رئيس للشؤون القانوينة، وترشح وفوز حاتم العزاوى امين صندوق.

كما ترشح على العضوية وفاز بها بالتزكية كل من أحمد عيسى، وسارة البطوطى، وشريف الخولى.

يشار أنه كل سنتين يتم انتخاب مجلس جديد لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة .