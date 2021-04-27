ضبط 3 أطنان و300 كيلو مخلل غير صالحة للإستهلاك الآدمي بحملة تموينية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية على الأسواق، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 30 قضية متنوعة.

حيث أسفرت جهود الحملة، عن ضبط صاحب مصنع مخلل، ويقيم شارع الشرقاوي دائرة مركز أخميم لإدارته مصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم ضبط "3" طن ، 400 كيلوجرام مخلل مختلف الأنواع.

كما تم ضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، "5" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، تم الحفظ على المتهمين، والمضبوطات، جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلـه.

كما تم ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تمويني، ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة وتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط "5" أطنان سكر تمويني ناقص الوزن، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت إدارة مباحث التموين، قبل ذلك تمكنت من ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين ، " 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضايا" 3 " قضية عدم حمل شهادة صحية تم تحير المحاضر اللازمة، وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـــــه، بدائرة المديرية من أجل ضبط الأسواق.