ضبط أغذية و2 طن ألبان منتهية الصلاحية ومحاضر مخالفات فى حملة تفتيشية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قامت حملة بمديرية صحة بنى سويف ، بالمرور على 17 منشأة غذائية ، وتم سحب عينات أغذية وإرسالها لمعمل التحليل ، حيث تم ضبط 2 طن لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمى ، محملة على سيارة ربع نقل ، بجانب ضبط مطعم للآكلات الشعبية "بدون ترخيص"، واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تم إعدام 23 كجم من الأغذية التالفة وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير 13 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذ الشأن ، حيث شارك فى الحملة محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية ،حمدى عاشور ، أحمد رجب، محمد عبد القادر ، جرجس نزيه مفتشو الأغذية، ومن التموين محمد جابر مفتش تموين ، ومن الوحدة المحلية بدراوى فراج مسئول شئون البيئة .

من جانبة وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ، ومواجه كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية ، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية ، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بدائرة مركز ومدينة الفشن.