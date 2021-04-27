ضبط أدوية مغشوشة وغير مصرح بتداولها وإلغاء رخصة مركز أشعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية مكبرة للمرور على عدد من الصيدليات بمركز بركة السبع، وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأحكام المراقبة التفتيشية على المنظومة الصحية وإحكام الرقابة على أسواق الدواء والصيدليات بنطاق المحافظة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدة مخالفات من الأدوية المغشوشة والمهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المصرى، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، كما قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بالمرور الميدانى على عدد من المنشآت الطبية والعيادات ومراكز الأشعة الخاصة، وتم إلغاء رخصة مركز أشعة مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية نحوه فضلا عن وجود ملاحظات بعدد من المنشآت الطبية وتم إعطائهم مهلة لتلافيها.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة بهدف مراقبة الأدوية والصيدليات وكافة المنشآت الطبية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المعمول بها فى هذا الشأن، مؤكداً على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.