اليوم السابع
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صور.. أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوى فى شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:00 ص
صور.. أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوى فى شهر رمضان المبارك أجواء إيمانية بالمسجد النبوي الشريف
وكالات

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ينعم قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك بخدمات هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية بالمملكة العربية السعودية.
 
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صور توثق الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته .
 
 
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وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.
 
 
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