وأضافت شركة "بلو أوريجين" ـ فى بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، "لقد نفذت وكالة ناسا عملية استحواذ معيبة وغيرت قواعد اللعبة فى اللحظة الأخيرة"، مشيرة الى أن هذا القرار يلغى فرصة المنافسة ويعرض أيضا عودة أمريكا إلى القمر -بحلول عام 2024 كما تخطط ناسا- إلى الخطر.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت قبل أيام عن اختيارها "سبيس أكس" التى يملكها الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، لتطوير المركبة الفضائية المرتقب أن تعيد البشر إلى القمر مرة أخرى فى إطار المهمة "آرتميس".