اليوم السابع
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خالد صلاح
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صحة الدقهلية تعلن تحصيص سيارة إسعاف وفريق طبى أمام لجان الامتحانات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:35 ص
صحة الدقهلية تعلن تحصيص سيارة إسعاف وفريق طبى أمام لجان الامتحانات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلاب، أثناء أدائهم الامتحانات والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لإشراف الإدارات الصحية وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات نهاية العام الدراسى بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة والبالغ عددها حوالى 2700 منشأة تعليمية. 

وأضاف مكى، أنه تم الدفع بفريق من التمريض والمنسقين للمتابعة اليومية والإبلاغ اليومى والفورى بجميع الحالات، والإشراف الصحى لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات الصحية. 

كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للإشراف على مدارس الحضر، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدقهلية لتوفير سيارة لكل موقع وتجمع لجان وكونترولات .

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتأكد من وجود الإشراف الصحى وتوفير الاسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب ومراجعة الإجراءات الإحترازيه والوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعى داخل المنشأت التعليمية ومراجعة سلامه البيئة الداخلية والخارجية وسلامه المياه ومراجعة جميع إجراءات مكافحه العدوى والتنسيق مع إدارة الأغذية والتأكيد على عدم تواجد الباعة الجائلين.

كما أكد الدكتور سعد مكي، على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقى البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال أى حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.


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