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"شكرى" يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط غدا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:30 م
"شكرى" يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأربعاء، تور وينسلاند، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

 

والتقي وينسلاند خلال الساعات الماضية مع مسؤولين إسرائيليين لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في قطاع غزة والقدس المحتلة.


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