"شكرى" يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط غدا

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأربعاء، تور وينسلاند، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

والتقي وينسلاند خلال الساعات الماضية مع مسؤولين إسرائيليين لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في قطاع غزة والقدس المحتلة.