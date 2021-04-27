وقال هيو كارو مسؤول الإعلام فى مكتب الشرطة، وفقا القناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "نحن على دراية بالوصول غير المسموح به إلى خادمنا، وبينما نحدد مدى التأثير الكامل ونواصل مراجعة النشاط، قمنا بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالى للتحقيق الكامل فى هذا الأمر".

وذكر حساب التويتر الخاص بمجموعة تسمى "vx-underground" أن مجموعة قراصنة تسمى "بابوك رانسوم وير" اخترقت أحد خوادم شرطة العاصمة، وقامت بتسريب بعض البيانات مثل تقارير الشرطة وعمليات اعتقال لـ"أف بى آى" الخاصة باعتقالات الضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، ومذكرات داخلية، ونشرت صورا لبعض الوثائق المسروقة، لكن لم تؤكد السلطات صحتها.

وهذه المجموعة من القراصنة تم اكتشافهم هذا العام وقالت تقارير إنهم قاموا باختراق خمس شركات أمريكية كبيرة على الأقل.