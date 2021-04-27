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شاهد صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر ساخرا من شائعة وفاته: انا حى أرزق

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:07 م
شاهد صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر ساخرا من شائعة وفاته: انا حى أرزق أحمد إدريس
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد أحمد إدريس، صاحب فكرة الشفرة النوبية بحرب أكتوبر 73 ، أن ما يتردد من شائعات حول وفاته اليوم، غير صحيح، وعلق قائلاً: "أنا حى أرزق ما موتش حتى الآن والحمد لله".

ونشر أحمد إدريس، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بثاً مباشراً لمدة 25 ثانية نفى خلاله شائعة وفاته، وارتدى إدريس خلال البث المباشر زياً عليه الأوسمة التى حصل عليها إدريس من تكريم لدوره فى فكرة استخدام شفرة نوبية خلال حرب أكتوبر.

وانتشرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم شائعة وفاة البطل أحمد إدريس صاحب فكرة أن تكون اللغة النوبية هي شفرة حرب أكتوبر، وكتب كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شائعة الوفاة وترحم أبناء أسوان عليه ، وبعدها علم الجميع أن الموضوع ما هو إلا شائعة، حيث تواصل المهندس هشام عادل أحد أصدقاء البطل أحمد إدريس تليفونياً ليطمئن على صحته ثم بعدها نشر فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية.

 

 


احمد ادريس

وفاة احمد ادريس

الشفرة النوبية

حرب اكتوبر

اخبار مصرية

اخبار مصر

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