شاهد آثار تحطم سيارة نقل فى حادث تصادم مع قطار بالسويس.. صور وفيديو

السويس- سيد نون

حادث جديد من حوادث القطارات شهده مزلقان قرية عامر بمحافظة السويس، حيث إصطدم القطار بسيارة نقل محملة بالطوب الأمر الذى نتج عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم الدفع بالمعدات اللازمة التي تمكنت من رفع أثار الحادث وإعادة حركة سير السكة الحديد.

القطارات بمنطقة الحادث وما بعدها تعمل الأن بكامل طاقتها في وجود أطقم فنية من هيئة سكك حديد مصر للإطمئنان على الحالة العامة للخطوط وضمان سلامته وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول الحادث والتلفيات والخسائر والأسباب الحقيقة وراء الواقعة.

النيابة العامة انتقلت بفريق كامل إلى مكان الحادث وقامت بعمل المعاينة اللازمة لمكان التصادم وقامت بالاستماع إلى أقول شهود العيان حول الحادث وملابساته وكذلك سماع أقول القائمين على المزلقان بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة داخل غرفة العامل وعلى الخط.

شهود العيان أكدوا لفريق النيابة العامة أن سائق السيارة النقل المحملة بالطوب كان متجها من الطريق الصحراوي إلى داخل قرية عامر، وسلك طريق مزلقان غير شرعي، وقام بعبور شريط السكة الحديد، إلا أنه أخطأ في تقدير المسافة بينه وبين القطار القادم في اتجاه السيارة الأمر الذى تسبب في الإصطدام ووفاة أحد الأشخاص وإصابة 2، وتم نقلهم جميعا للمستشفى.

الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية أنتقلت لمكان الحادث وقامت برفع السيارة ووضعها على جانب شريط السكة الحديد وتم متابعة عملية رفع الاثار في وجود خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للوقوف على الحادث ورفع آثاره من حرم السكة الحديد.

قطار السويس الإسماعلية تحرك في موعده المقرر في تمام الساعة السادسة صباحا محملا بالركاب دون توقف، ولم يتم اكتشاف أي مشكلات في خط السكة الحديد، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وتم تعين الخدمات الأمنية للازمة لمتابعة الحالة بالمكان، وتجرى الآن لجان من هيئة سكك حديد مصر أعمال المعاينة والمتابعة لحركة القطارات.