اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:47 ص
خالد صلاح
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سفير روسيا فى وارسو: العلاقات مع بولندا تمر بأسوأ مستوياتها

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:40 ص
سفير روسيا فى وارسو: العلاقات مع بولندا تمر بأسوأ مستوياتها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال السفير الروسي في وارسو سيرجي أندرييف إن العلاقات الروسية ـ البولندية تمر بأسوأ مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا عدم وجود قضايا خلاف مبدئية بين البلدين .
 
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، عن أندرييف قوله إن "المشكلة تكمن في دفع الجانب البولندي العلاقات عمدا نحو التقليص، ونحو تدمير الروابط والتعاون في جميع المجالات تقريبا. ويؤسفنا ذلك، لاعتقادنا أنه من غير المعقول وغير المنطقي، التخلي عن علاقات طبيعية مع الجيران، لكننا لسنا قلقين كثيرا، في نهاية المطاف سنواصل العيش بدون العلاقات مع بولندا وسنعتاد على الواقع الجديد".
 
ورأى أن نقطة التحول في العلاقات بين البلدين حدثت في عام 2014، وبعد ذلك وصلت العلاقات الروسية- البولندية إلى وضعها الحالي منذ تلك السنة، منتقدا قرار سلطات وارسو طرد الدبلوماسيين الروس.

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