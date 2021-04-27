سفير روسيا فى وارسو: العلاقات مع بولندا تمر بأسوأ مستوياتها

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قال السفير الروسي في وارسو سيرجي أندرييف إن العلاقات الروسية ـ البولندية تمر بأسوأ مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا عدم وجود قضايا خلاف مبدئية بين البلدين .

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، عن أندرييف قوله إن "المشكلة تكمن في دفع الجانب البولندي العلاقات عمدا نحو التقليص، ونحو تدمير الروابط والتعاون في جميع المجالات تقريبا. ويؤسفنا ذلك، لاعتقادنا أنه من غير المعقول وغير المنطقي، التخلي عن علاقات طبيعية مع الجيران، لكننا لسنا قلقين كثيرا، في نهاية المطاف سنواصل العيش بدون العلاقات مع بولندا وسنعتاد على الواقع الجديد".

ورأى أن نقطة التحول في العلاقات بين البلدين حدثت في عام 2014، وبعد ذلك وصلت العلاقات الروسية- البولندية إلى وضعها الحالي منذ تلك السنة، منتقدا قرار سلطات وارسو طرد الدبلوماسيين الروس.