رمضان فى السجن.. ورش نجارة لإنتاج أثاث صنع خلف الأسوار.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

هنا ورش ضخمة، خلف أسوار السجون، يعمل بها النزلاء يوميًا، يتحركون بملابسهم الزرقاء كخلية نحل، خاصة داخل ورش النجارة، حيث يتم تصنيع الأثاث بها، من "غرف نوم وسفرة ومكاتب" وغيرها من كافة أنواع الأثاث.

ويعرض السجون هذه المنتجات في معارض السجون، ويحصل السجين على جزء من الربح جراء عمله بها، حيث توفر السجون الخامات اللازمة لهم لتصنيع الأثاث الذي يتميز بانخفاض سعره وجودته.

وقال النزلاء:"تعلمنا هنا حرفة، نستطيع العمل بها بعد خروجنا من السجن، للحصول على المكسب الحلال، فضلًا عن حسن معاملتنا طوال قضاء فترة العقوبة".

وشهدت سجون مصر ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

ويقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات طوال شهر رمضان بعنوان "رمضان في السجن" ترصد حياة النزلاء خلف أسوار السجون، وعملية الإصلاح والتهذيب التي يتلقونها باستمرار.