رئيس لبنان يتابع ملف تهريب المخدرات للسعودية.. ويؤكد: ندين كل ما يمس أمن المملكة

إيمان حنا

فى إطار متابعته التحقيقات الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة إلى المملكة العربية السعودية، أجرى رئيس لبنان العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمى، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس فى قصر بعبدا. وفق بيان صحفى عن الرئاسة.

وقد وضع وزير الداخلية فهمي الرئيس عون فى آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية، كما أعلمه عن اتصال أجراه بوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً إدانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.

وكانت الممكلة العربية السعودية قد قررت الجمعة الماضى منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.

ونشرت الوكالة الرسمية السعودية بيانا لوزارة الداخلية قالت فيه ، "انطلاقاً من التزامات المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.

ونظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم؛ فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباح الأحد، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.