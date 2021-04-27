رئيس جامعة كفر الشيخ: الالتزام بنظام التعليم الهجين وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شدد الدكتور عبد الرازق دسوقى ، رئيس جامعة كفر الشيخ، على الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب والالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيًا ، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ الشهرى بحضور محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين ، والدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعمداء الكليات ، وأعضاء المجلس .

وأشاد دسوقى بالجهود الملموسة فى أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقرى والتى وصفها بالنقلة النوعية فى ظل تنفيذ التنمية الشاملة تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية ،موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

من جانبه أعرب محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين عن سعادته بوجوده فى رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، ، مشيراً إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة ما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وقال يسعدنى التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة .

أكد محافظ كفر الشيخ ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه الدعوة لمجلس الجامعة للمشاركة فى دعم وترويج المشروعات والفرص الاستثمارية الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادى فى المحافظة وتوفير المزيد من المشروعات التنموية وفرص العمل مؤكدا أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصاً واعدة للاستفادة من مقومات المحافظة.