رئيس جامعة بورسعيد: مضاعفة موازنات الجامعة 3 مرات ونخطط لافتتاح كلية السياحة

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن موازنات الجامعة فى آخر 3 سنوات تضاعفت 3 مرات، وذلك بفضل سياسة الدولة الداعمة للتعليم وتطويره.

وأوضح رئيس الجامعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم نرسل أى طلب مدروس بصورة علمية سليمة إلا ووافقت عليه الدولة والقيادة السياسية.

وفى سياق مختلف، أضاف الدكتور أيمن إبراهيم، أن الجامعة تخطط لافتتاح كلية السياحة والفنادق فى بورسعيد لوجود مبنى جاهز لها كان من المفترض أنه دار ضيافة، لكن سيتم تحويل جزء كبير منه كفندق تعليمى لطلاب كلية السياحة والفنادق ودورين للعملية التعليمية للطلبة ومقر الكلية.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد ، إلى أن بورسعيد بها المدرسة الثانوية الفندقية ومعهد سياحة ، والطلاب الخريجين منهما أمامهم فرصة للإلتحاق بالكلية.

يذكر أن جامعة بورسعيد ، هى إحدى الجامعات الحكومية المصرية ، التى أنشئت بقرار رئيس الجمهورية يوم 24/2/2010 بتحويل فرع جامعة قناة السويس بمدينة بورسعيد إلى جامعة مستقلة ، وتضم الجامعة الآن 13 كلية ما بين نظرية وعلمية ، وتخضع مثل معظم الجامعات لإشراف المجلس الأعلى للجامعات.