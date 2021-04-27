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رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى بهدف تحقيق استدامة للنمو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:01 م
رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى بهدف تحقيق استدامة للنمو مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم، حيث حققت نموا فى ظل أزمة كورونا وصل إلى 3.6 %، موضحًا أن الإنتاج المحلى في مصر تجاوز 360 مليار جعلها تعد ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية.

 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: نطلق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادى المصرى وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يتبعه إصلاحات هيكلية سيكون مثله مثل دول أخرى حققت نمو سنة أو سنتين وتراجعت بعد ذلك، متابعا: هذا حدث مع مصر في عام 1991، حيث تم عمل برنامج في هذا الوقت واستطعنا تخطى المرحلة الأولى الخاصة بالسياسة النقدية والمالية لتحقق نجاح جزئى ونتيجة أنه لم يتبع البرنامج منظومة للإصلاحات الهيكلية، عاد الاقتصاد المصرى للتراجع ونفس المشكلات التي يعانى منها.


مصطفى مدبولى

مصر

اقتصاد مصر

فيتش

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