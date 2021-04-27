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رئيس الوزراء: نعمل على إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:02 م
رئيس الوزراء: نعمل على إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رؤية الحكومة المصرية حتى فى ظروف شديدة الاستثائية وبالتالى لابد من إطلاق هذه المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية كى نقفز بالاقتصاد المصرى، حيث يستهدف العرض الكلى للاقتصاد .

 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: نستهدف فى برامجنا جانب الطلب ولكن هنا نتكلم عن محددات وبرامج، حيث إن هناك 7 مؤشرات مهمة نعمل عليها فى إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى وتطوير أسواق المال والعمل والإصلاحات فى سوق العمل المصرى وفرص عمل الجديدة وتطوير قطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى فى الصناعة المصرية.

 

وتابع الدكتور مصطفى مبدولى: نركز على السياسات التى تركز على الطلب الكلى ورفع كفاءة السياسات التى تخص جانب الطلب.


مصطفى مدبولى

مصر

اقتصاد مصر

مؤتمر صحفى

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