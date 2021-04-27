رئيس الوزراء: نسعى لتثبيت الدين على أن يبدأ فى الانخفاض خلال عامين

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى تثبيت الدين في العام المالى القادم، على أن يبدأ فى الانخفاض تدريبجا، وقال: "بدأنا نأخذ المسار التنازلى، ولكن ظروف كورونا جاءت لتبطئ هذا المسار، خاصة وأن أرقام الدين تتصاعد في العالم كله".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: "عنينا على تحسين أوضاع معيشة الموظفين بما فيهم موظفى الدول، حيث إن نسب الأجور تظل ثابتة ويكون لها نسبة محددة من الإنتاج المحلى الإجمالى فى نطاق المقبول وفى إطار الحوكمة".

وتابع رئيس الوزراء: "نركز على 5 منظومات في الإصلاح وهم منظومة التشريعات وتبسيط التشريعات وتوحيد منظومة الأداء الحكومى وتسهيل المعاملات الحكومية ورقمنتها ولوجيستيات ومنظومة كفاءة النقل واللوجستيات، بجانب منظومة التموين ومواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة ، بالإضافة إلى موضوع خصائص السكان وتطويرها وتطير الأسرة المصرية لأنه مهم جدا وجزء من نجاح البرنامج في المرحلة الأولى أمن الدولة المصرية بالتوازى عملنا برنامج قوى للحماية الاجتماعية وهو ما لم يحدث تأثير على الاسرة المصرية".