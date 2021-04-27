اليوم السابع
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رئيس الوزراء: المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى حققت نتائج مبهرة ومميزة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:45 م
رئيس الوزراء: المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى حققت نتائج مبهرة ومميزة رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية ، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016.

وأكد مدبولى أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد ان يتكامل معه اصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.


الاصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء

السياسات النقدية

مصطفى مدبولى

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