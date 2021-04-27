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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل سرت لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:54 ص
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل سرت لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى
كتب أحمد جمعة

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وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي صباح اليوم الثلاثاء  إلى مدينة سرت للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5+5 ).

 

وقررت اللجنة العسكرية الليبية عقد اجتماعها اليوم الثلاثاء عقب تأجيل عقده يوم أمس الاثنين، وستستعرض اللجنة تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيدا لفتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة من ليبيا.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبى منذ أيام استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه والوفد المرافق له.

 

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له إن الجانبان تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعرب المنفى عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون. 

 

 


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