اليوم السابع
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رئيس الصندوق السيادى: التحول الرقمى أهم قطاع جاذب للاستثمار فى مصر

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:03 ص
رئيس الصندوق السيادى: التحول الرقمى أهم قطاع جاذب للاستثمار فى مصر ايمن سليمان
كتب عبد الحليم سالم

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أكد أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادى، أن من أهم مجالات جذب الأموال والاستثمارات لمصر قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمى، وهو من القطاعات الهامة التى تساهم فى تطوير مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الشمول المالى.
 
 
جاء ذلك خلال لقاء لجمعية الاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابيارى، رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادى ورئيس الجمعية، بمشاركة باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين.
 
وأضاف أن الصندوق يسعى لإتاحة فرص الاستثمار للمستثمرين، وتهيئة تلك الفرص لهم كفرص جاذبة للاستثمار، وهذا هدف أساسى للصندوق فى الفترة الحالية، لافتا إننا نسعى لتعزيز قوة الصندوق والاستثمار فى مختلف المجالات والاستفادة من الأصول فى مختلف القطاعات.
 
أوضح أن مصر فيها قطاعات جاذبة كبيرة فى الصحة والتعليم مع الاستفادة من أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومى وأصل مثل مجمع التحرير.

صندوق مصر السيادى

جمعية الاستثمار المباشر

ايمن سليمان

باسل الحينى

القابضة للتامين

التحول الرقمى

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