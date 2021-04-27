اليوم السابع
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رئيسا جوجل ومايكروسوفت يسارعان لتقديم المساعدة للهند وتويتر يحذف الانتقادات لمودى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:30 م
رئيسا جوجل ومايكروسوفت يسارعان لتقديم المساعدة للهند وتويتر يحذف الانتقادات لمودى محارق الجثث فى الهند مع تزايد أعداد الوفيات
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الرئيس التنفيذى لشركة جوجل سوندار بيشاى ورئيس شركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا يسارعان لتقديم المساعدة للهند التى تواجه أسوأ تفشى لوباء كورونا فى العالم.

وفى بيانين صادرين أمس الإثنين، تعهد المسئولون التنفيذيان من أصل هندى بالمساعدة فى معالجة النقص الشديد فى أجهزة الأكسجين وتقديم خبرة تكنولوجية ونشر موارد الشركة فى ظل تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بفيروس كورونا يوميا فى الهند.

وكتب ناديلا على "تويتر" يقول: "أشعر بأسى شديد إزاء الوضع الحالى فى الهند، وممتن لأن الحكومة الأمريكية تحشد للمساعدة، وستواصل مايكروسوفت استخدام صوتها ومواردها والتكنولوجيا لمساعدة جهود الإغاثة، ودعم شراء أجهزة الأكسجين.

ولحق به بيشاى بعد ساعات الذى كتب على "تويتر" يقول، إنه يشعر بأسى شديد لرؤية أزمة كوفيد المتفاقمة وأعلن تقديم 1.35 مليار روبية، 18 مليون دولار، مساعدات من جوجل وموظفيها.

وقالت جوجل إنها ستقدم منحة لليونسيف للإمدادات العاجلة، بما فى ذلك أجهزة الأكسجين ومعدات الاختبار.

من ناحية أخرى، قام موقع التواصل الاجتماعى تويتر بإزالة عدد من التغريدات عن كوفيد 19 بطلب من الحكومة الهندية، بعضها كان ينتقد تعامل رئيس الوزراء ناريندرا مودى مع الموجة الثانية الوحشية من وباء كورونا.


الهند

كورونا فى الهند

مايكروسوفت

تويتر

جوجل

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