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خطوات حجز مقاعد قطارات السكة الحديد أو الاستعلام عن مواعيدها عبر الموبايل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:00 ص
خطوات حجز مقاعد قطارات السكة الحديد أو الاستعلام عن مواعيدها عبر الموبايل السكة الحديد
كتب أسامة عبد الحميد

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أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة استعلام وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، من خلال التليفون المحمول عبر تطبيق الإلكترونى، تيسيرًا على الركاب وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر، ويأتى هذا ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لتقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا.

و"اليوم السابع" يوضح كيفية حجز مقاعد بالقطارات أو الاستعلام عن مواعيدها، عبر البرنامج خلال الخطوات التالية:

1- تحميل البرنامج من على المتجر الإلكترونى (Play store).
 
2- اسم البرنامح: قطارات مصر حجز واستعلام.
 
3- قم بتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد.
 
4- يمكنك من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.
 
5- يمكنك حجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.
 
6- كما يوجد شاشة خاصة لإرسال أى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ

السكة الحديد

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تطبيق الكترونى للسكة الحديد

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اليوم السابع بلس

حجز تذاكر القطارات بالتليفون

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