جامعة سوهاج: انتظام جميع المحاضرات بالفرق الدراسية بمختلف الكليات

أكد مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، في جلسته اليوم عبر الفيديو كونفرانس، تواصل العملية التعليمية بالجامعة، وانتظام جميع المحاضرات بالفرق الدراسية بمختلف الكليات، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وخلال الجلسة شدد رئيس الجامعة على ضرورة سرعة الإنتهاء من اعلان نتائج الفصل الدراسي الاول، مؤكدا علي تواصل الفصل الدراسى الثانى وفقا للخريطة الزمنية المعلنة، حتى إتمام الامتحانات.

وأوضح عزيز، أن بداية من العام الدراسي القادم سوف يتم إلغاء المذكرات الورقية وتوفير كافة المقررات إلكترونياً بجميع الكليات وخلال الجلسة وافق مجلس الجامعة على إنشاء وحدة للقياس والتقويم بكلية الحاسبات والمعلومات، و منح درجة الأستاذية لعدد 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والآداب والطب، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 7 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، الآداب، الطب، الزراعة، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير لعدد 8عضو هيئة تدريس بكليتي الاداب والعلوم.