توريد 53382 طن قمح منذ بداية الموسم بشون وصوامع "الشرقية وبنى سويف ودمياط"

المحافظات - إيمان مهنى – معتز الشربينى – هانى فتحى

نجحت صوامع وشون محافظات "الشرقية وبنى سويف ودمياط" فى توريد 53382 طن قمح وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح فى 15 أبريل وحتى اليوم.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع مدير مديرية التموين سيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم زيادة شونة جديدة اليوم ليصبح إجمالى العدد 47 بدل 46 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية، وخاصة على مستوى المحافظة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية، فى بيان له أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 159214 طن و 252 كيلو قمح ، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 24805 طن و944 كيلو قمح ، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغ 408 ألف 898 فدان ، وأنه تم حصاد (123272) فدانا حتى الآن.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

كما أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى الكميات الموردة إلى الصوامع والشون وصل إلى 20 ألفا و379 طن و537 كجم، وذلك منذ بداية موسم التوريد "15 أبريل الجارى وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الثلاثاء".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة بمراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة ، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة ، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم ، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وقامت مديرية التموين بدمياط برئاسة المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط ، بمتابعة استقبال توريد القمح ، حيث تم توريد 1557طن قمح بمختلف الشون.

وسبق وأن تم تجهيز 8 شون منها 6 شون تتبع البنك الزراعى ويخزن بكل منها 2560 طنا، و2 تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا ، منها السادات بمساحة تخزينية 2700 طن ، والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.

وتم تشكيل لجان استلام وفرز كل الشون برئاسة مندوب التموين وعضوية مديرية الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمعيات التعاونية القبانى وأعدت مديرية التموين بدمياط غرفة عمليات مقرها ديوان عام التموين لمتابعة استلام القمح ومخاطبة جهات التسويق" البنك الزراعى المصرى شركة مطاحن شرق الدلتا" لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لمواقع التخزين.