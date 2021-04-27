توريد 43487 طن قمح حتى الآن بمطاحن وشون الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" أن إجمالى ما تم توريده من القمح 43487 طن حتى الآن فى كلا من الصوامع والشون بالمحافظة بواقع 3773 طن بشون بنك التنمية والائتمان الزراعى ، و14759 طن قمح لصوامع مطاحن شرق الدلتا ، و24995 طن لصوامع الشركة المطرية للمطاحن.

وأشار الحضرى إلى أن إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح يبلغ 242 ألفا و300 فدان إجمالى ما وأنه من المتوقع توريد 210 آلاف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجة "23" 725 جنيها لدرجة "23.5".

وأكد الحضرى على أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى إنتاج القمح المحلى و سلة مصر فى إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

والجدير بالذكر ان موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 بدء بالدقهلية من خلال 32 موقع تخزينى تشمل 5 صوامع و5 هناجر و 22 شونه بإجمالى سعة تخزينية 256 ألف طن ويوجد بكل موقع لجنه للاستلام مكونه من أحد ممثلى قطاع التموين رئيسا للجنة واحد الاعضاء من هيئة سلامه الغذاء واحد مسئولى عن تحديد درجه النظافه وتحديد الرتبة و ممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصرى أم أجنبى أحد أعضاء القبانة المسئول عن الوزن وعضو عن الشركات التموينية المسئولة.