تنفيذ مشروعات حياة كريمة بساقلتة بقطاعى التعليم والطرق بـ679 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

14 قرية هى عدد القرى المستهدفة ضمن تطوير الريفى المصرى، وذلك بمركز ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة"، وشملت أعمال التطوير بتلك القرى العديد من المجالات المختلفة، وفى مقدمة تلك المشروعات التعليم، والطرق، وغيرها من المشروعات التى تخدم البنية التحتية لتلك القرى لتغير الواقع بداخلها.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة والتى تعد خطوة قوية وكبيرة على سبيل التغيير والتطوير تعرف عليها:

1 - قطاع التعليم

يتم إنشاء وصيانة 19 مدرسة وهى إنشاء مدرسة نجع يعقوب بسفلاق بعدد 16 فصلا و5 أدوار وعمل كوبرى يؤدى الى المدرسة، وإنشاء جناح على أرض مضافة لمدرسة نجوع الرياينة الثانوية الصناعية على مساحة 21000 متر 12 فصلا 5 أدوار، وإنشاء مدرسة العوامية الابتدائية بعدد 32 فصل و 5 أدوار، وإنشاء مدرسة العوامية تعليم أساسى بعدد 11 فصلا وعمل كوبرى يؤدى إلى المدرسة، وإنشاء مدرسة نجع عمران تعليم أساسى بعدد 6 فصل 5 أدوار، وإنشاء مدرسة نجع الزراعى بالعوامية بعدد 11 فصل 5 أدوار، وإنشاء مدرسة حسين عبيد الابتدائية بعدد 16 فصلا 5 أدوار، وإنشاء مدرسه تعليم أساسى بناحية عرب بنى واصل بعدد 11 فصل 5 أدوار، وإنشاء مدرسة ابتدائية بناحية عرب بنى واصل بعدد 16 فصل 5 أدوار، وإنشاء مدرسة إعداديه بنجوع بنى واصل بعدد 9 فصل 5 أدوار.

2 – الصيانة

صيانة وتجهيزات مدرسة مصر الخير الإعدادية، وصيانة تجهيزات مدرسة سفلاق الإعدادية بنين، وصيانة تجهيزات مدرسة بنى واصل الإعدادية ، وصيانة تجهيزات مدرسة الجلاوية الابتدائية المشتركة، وصيانة تجهيزات مدرسة ساقلته الثانوية بنين، وصيانة تجهيزات مدرسة نجع الحامدية الإعدادية، وصيانة تجهيزات مدرسة ساقلته التجارية المشتركة، وصيانة تجهيزات مدرسة ساقلته الابتدائية الجديدة، وصيانة تجهيزات مدرسة الشهيد أحمد عبدالحميد بسفلاق وذلك بإجمالى حوالى 151 مليون تقريبا وهذا المبالغ ليست نهائية.

3 - قطاع الطرق

إنشاء جديد، وإعادة رصف وإنشاء طريق يربط بين مركز ساقلته وشمال محافظة سوهاج غربا ( طهطا - طما ) بالطريق الصحراوى الشرقى و البحر الأحمر، وإحلال وتجديد كوبرى الكيلو 10.5 عند مدخل قرية سفلاق القبلى، وإحلال وتجديد كوبرى اللزيه - انشاء أهالى وذلك على خوازيق واكتاف حامله بالخرسانة المسلحة وإعادة رصف طريق أخميم الرئيسى من كوبرى الصحارة بسفلاق حتى كوبرى المستعمرة بطول 18 كم طبقتين، وطريق شرق ترعة السلامونى من كوبرى السحارة بسفلاق حتى قرية الجلاوية 16 كيلو (طبقتين)، ورصف طريق طراد النيل من قرية القرامطة شرق حتى محطة مياه الكتكاتة على الطريق السريع بطول (10كيلو اعادة رصف ) طبقتين، ورصف طرق داخليه بقرية سفلاق بطول 22 كيلو اعادة رصف بعد الإنتهاء من البنيه التحتية طبقه واحده ، ورصف طرق فرعيه من قرية سفلاق الى القرى الاخرى مثال (طريق نواره-طريق نجع حامد الداخلى بطول 10 كيلو إعادة رصف بعد الانتهاء من البنيه التحتية طبقه واحده، ورصف طرق داخليه بقرية فاوجلى القرية القديمة المستجدات التى تم تغطيتها بعد البنيه التحتية تشمل طريق مصرف فاوجلى حتى قرية بنى واصل بطول 10كيلو وتشمل ترعة أبوهارون حتى بنى واصل طبقه واحدة.

بالإضافة إلى طرق أخرى بإجمالى 23 طريق ما بين فرعى ورئيسى ، وبلغت جملة التكلفة حوالى 546 مليون تقريبا وهذه التكلفه ليست تكلفه نهائية.