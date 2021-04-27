تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية جواد حسنى بأبو حمص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وأشار إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية .

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية جواد حسنى، إحدى قرى المبادرة الرئاسية وبمشاركة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، حيث تم خلال القافلة تقديم ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية.

كما أوضح مدير إدارة الطب البيطرى بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومرض البروسيلا وكيفية الوقاية والعلاج والتخلص من الإجزاء المصابة وأخطار إلقاء الحيوانات النافقة فى الترع والمجارى المائية .

وأشارت مدير إدارة تنظيم الأسرة خلال كلمتها حول ضرورة الاهتمام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين وأيضا إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع الوحدات الصحية.

وأشار الشيخ محمد محى القصاص ممثل وزارة الأوقاف إلى تنظيم الأسرة من المنظور الدينى.

كما قدم القطاع الصحى خدمات للسيدات، قام قطاع الطب البيطرى بالقافلة برش 250 رأس ماشية وتجريع 266 أغنام و 18 اختبار حمل.

كما قامة قافلة محو الأمية بعمل استكتاب لـ 18 شخصا واخبارهم بموعد استلام شهادات محو أميتهم من الفرع بالمركز.



القافلة السكانية بقرية جواد حسنى



القافلة الطبية بقرية جواد حسنى