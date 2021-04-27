تقديم 82 ألف خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية

وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية، اليوم، بمجمع الإسماعيلية الطبي، تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أنه شملت الخدمات العلاجية 38.032 ألف خدمة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 36.434 ألف خدمة بالعيادات الخارجية للمستشفيات فى مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى 1520 عملية جراحية فائقة الدقة، و6.321 آلاف جلسة غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوى.

وشملت جولة المدير التنفيذى، المرور على الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات ووحدة الغسيل الكلوي وعنبر الأطفال المبتسرين ووحدة التمريض وعناية الأطفال وقسم العمليات والمخ والأعصاب وغرف الإقامة الداخلية للمرضى والأجنحة الفندقية وقسم الحقن المجهري بما يشمله من معمل الأجنة وغرف التحضير والإفاقة، وذلك للاطمئنان على توافر جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتشغيل المجمع بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد الدكتور أمير التلواني، قسم الأشعة وعناية القلب ووحدة قسطرة القلب بالمجمع، وأكد على استكمال التجهيزات والمستلزمات الطبية الحديثة وإنهاء إجراءات استلامها خلال أسبوعين لتشغيل المجمع بكامل طاقته وإنهاء قوائم انتظار علاج مرضى القلب في المحافظة.

وتفقد أيضًا وحدات الرعاية المركزة ICU والرعاية المتوسطة في المجمع، حيث اطمئن على توافر جميع الأجهزة اللازمة لتشغيل الرعايات بجودة وكفاءة عالية وخدمات الصيانة لها، كما تفقد قسم العمليات بالمجمع حيث وجه بتعديل خط سير المرضى لتصبح أكثر أمانًا ومطابقة لمعايير مكافحة العدوى والجودة والسلامة العالمية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، اجتمع المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمدير المجمع الطبي بالإسماعيلية ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية المختلفة في المجمع، وشدد على تنفيذ خطة استكمال جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل جميع أقسام المجمع بأعلى كفاءة ممكنة وبكامل طاقتها، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مايو المقبل، وكذلك إلى جانب إنهاء إجراءات التعاقد مع الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء المحافظة.

ووجه الدكتور أمير التلواني، بضرورة استمرار عمليات التدريب لكافة مقدمي الخدمة سواء من الأطقم الطبية والإدارية وغيرها بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتنمية وتطوير قدراتهم المهنية، وكذلك استكمال أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين وسهولة حصولهم عليها.

يشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سرير، 34 عيادة خارجية، 24 سرير استقبال، 13 غرفة عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة، و 6 معامل، و 67 أسِرة رعاية مركزة، و32 حضانة مبتسرين.

ويضم المجمع الطبي بالإسماعيلية، مركز إعادة التأهيل، والذي يضم 50 سرير للمرضى، بالإضافة إلى 18 عيادة خارجية، وتشمل خدماته (العلاج الطبيعي، العلاج المائي، تقويم العظام والأطراف الصناعية، الأجهزة التعويضية، إعادة تأهيل الأطفال، اللوكمات والتقييم العصبي والتقييم الحركي، العلاج التنفسي، التحكم في الألم".

ويضم أيضًا، مركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، والذي يشمل 108 ماكينات غسيل كلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، 8 أسِرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.