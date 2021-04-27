اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:09 م
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تفاصيل حادث اصطدام قطار السويس بسيارة نقل.. فيديو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:00 م
تفاصيل حادث اصطدام قطار السويس بسيارة نقل.. فيديو آثار اصطدام قطار السويس بسيارة نقل

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باشرت النيابة العامة فى محافظة السويس التحقيق فى حادث تصادم قطار ركاب عند قرية عامر وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 2 آخرين.
 
 
وانتقل فريق من نيابة فيصل والجناين لموقع الحادث، للمعاينة والاستماع لرواية الشهود العيان، وأفاد الشهود بأن الحادث وقع على مسافة نحو 100 متر من مزلقان قرية عامر.
 
وأفادت المعاينة والشهود بأن سائق السيارة النقل المحملة بالطوب كان متجها من الطريق الصحراوى إلى داخل قرية عامر، وسلك طريق مزلقان غير شرعي، وهم بعبور شريط السكة الحديد، إلا أنه أخطأ فى تقدير المسافة بينه وبين القطار.

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