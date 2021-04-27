تعرف على كيفية استخدام زيت اللبان لتخفيف السعال

كيف تصنع زيت اللبان في المنزل؟

1- اولا قم بطحن بضع قطع من اللبان واصنع منه البودرة الناعمة.

2- حاول استخدام مطحنة بحيث تصنع مسحوقًا ناعمًا يمكن إذابته بسهولة في الزيت الحامل.

3- خذ الآن زيت ناقل مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت بذور العنب.

4- أضف مقدارا واحدًا من مسحوق اللبان إلى الزيت.

5- قم بتسخينه بالميكروويف لمدة دقيقة حتى يذوب المسحوق تمامًا.

6- يمكنك التقليب باستخدام الملعقة.

كيفية استخدام زيت اللبان؟

1- إذا كان الشخص يعاني من السعال ، فإن بضع قطرات من زيت اللبان الممزوج بالماء والغرغرة يمكن أن يعالج هذه المشكلة.

2- يزيل زيت اللبان المخاط المخزن في الرئتين ، مما يؤدي أيضًا إلى فتح الأنف المغلق.

3-وضع زيت اللبان على الأنف والحلق مفيد أيضًا والسبب في ذلك هو أن لها خصائص مضادة للالتهابات.

4- إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا فتح الأنف المسدود عن طريق شم بضع قطرات من زيت اللبان في منديل أو قطعة قماش.