تعرف على تفاصيل مشروع تطوير الطريق الدائرى بنصر النوبة

أسوان - صلاح المسن

دخل مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة، حيز التنفيذ، والذى يعد أحد أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية.

"اليوم السابع "يقدم تفاصيل مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى بمركز نصر النوبة

أولاً: بدأ مشروع التطوير الشامل لهذا الطريق الحيوى بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه.

ثانياً: المرحلة الأولى بطول 12 كم منها 38 مليون جنيه لرفع الكفاءة والرصف، و 98 مليون جنيه لإنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 مترا لحماية الطريق من الانهيارات المستقبلية وخاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية.

ثالثاً: الطريق يضم حارتين بعرض 7.5 متر ، حيث مقرر نهو المرحلة الأولى خلال العام الحالى ليعقب ذلك البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بطول 38 كم .

رابعاً: تم إعطاء الأولوية فى مشروعات التطوير ورصف الطرق طبقاً للاحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث خامساً: أعمال رصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة تشمل إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بسمك 11 سم، ثم رصف طبقتين جدد، مع إنشاء الحوائط الساندة بالخوازيق بإجمالى 3800 خازوق، مع توريد طبقة أثاث جديدة بسمك متوسط 30 سم.

سادساً: تنفيذ أعمال التخطيط النهائية للطريق والعواكس واللافتات التحذيرية.

سابعاً: يجرى إنشاء كمرات رابطة بـ 3 مناطق بالطريق بمنسوب الأسفلت الجديد.